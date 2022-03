Vale, Francesca e Giulietta: «Io papà? Il momento giusto»

La decisione era arrivata anche prima della notizia che ha cambiato la sua vita attuale, perché come ha ammesso lui stesso non aveva più dentro lo stesso fuoco. Ma Valentino Rossi, ora che ha cambiato mestiere, non è per nulla pentito. In pochi mesi è passato dal sellino ai pannolini… e al volante ed è felice così.

Perché insieme a lui e a Francesca Sofia Novello c’è da poche settimane anche Giulietta. E così si è riciclato nel ruolo di autista e papà. Perché l’arrivo della bambina piccola Giulietta è stato come una benedizione e lui almeno per ora si sta dedicando anima e corpo alla piccola di casa. Intervistato da “Il Giornale”, Valentino ha confermato quello che prova per la figlia: «È tranquilla come me e Francesca – ha raccontato -. La desideravo, sono abbastanza grande, era anche il momento giusto. Francesca è una grande mamma».

Non l’ha fatto apposta ma anche lui riconosce che smettere con le moto e diventare padre subito dopo è stato una casualità perfetta. E e qualcuno avesse nutrito dubbi, ci pensa Francesca Sofia Novello a farcelo sapere. Ma come tutti i neo genitori, anche loro hanno bisogno ogni tanto di prendersi una piccola pausa e così eccoli uscire per una serata a due al ristorante. «Mamma e Babbo» ha scritto lei su Instagram postando lo scatto prima di condividere con i follower i piatti che hanno accompagnato la loro serata.

L’ipotesi di fermarsi del tutto è rimasta tale: «Rimanere a casa senza far niente sarebbe devastante dopo 26 anni a correre per il mondo. Sono due terzi della vita e se da lì tagli di colpo e non fai più niente è tosta. Invece io ho sempre lavorato per diventare un pilota di macchine. Le auto sono un po’ più abbordabili anche dalle persone di una certa età».

Ma ci sono ancora tanti motori nella sua vita e la carriera che lo aspetta sta per cominciare. Il prossimo weekend a Imola la prima tappa del Gtwc Europe che per la seconda volta nella propria storia prenderà il via dalla pista romagnola. E ci sarà anche Rossi su una delle Audi R8 schierate dal team Wrt.