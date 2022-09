Valdocco vivibile, via libera al restyling di trenta incroci

Attraversamenti e marciapiedi nuovi di zecca, in totale sicurezza. Sono i primi interventi del progetto “Valdocco vivibile, per un futuro a prova di clima”, messi in campo davanti all’asilo nido “Le api” di corso Ciriè angolo via Biella. Il primo dei trenta incroci da sistemare con attraversamenti pedonali nuovi, eliminazione delle barriere architettoniche e allargamento dello spazio riservato ai pedoni grazie alla creazione di “nasi”. Il progetto, finanziato da fondi React-eu pon metro per complessivi 3 milioni e 500 mila euro, è suddiviso in due lotti (Sud Valdocco e Nord Aurora) e interessa il territorio della circoscrizione 7 compreso tra corso Vigevano a nord, corso Regina Margherita a sud, corso Principe Oddone a ovest e via Cirio – via San Pietro in Vincoli e corso Vercelli a est. In queste aree si andranno a ridefinire i parametri di utilizzo dello spazio urbano, attuando alcune soluzioni che mirano alla riorganizzazione degli spazi viabili e che restituiscano più aree ai pedoni, con spazi pubblici aperti che favoriscano occasioni di sosta, incontro e scambio.

L’obiettivo è riqualificare il quartiere sperimentando soluzioni volte a contrastare l’effetto isola di calore e utili alla gestione delle acque piovane e creando al contempo un ambiente urbano più vivibile aumentando le aree dove potersi incontrare e sostare e la sicurezza di chi si sposta a piedi o in bicicletta. «Interventi importanti per il bene del nostro territorio» ha precisato il presidente della Sette, Luca Deri. In fase di progettazione la terza parte del progetto che riguarderà la sistemazione di piazza Maria Ausiliatrice (con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il programma Pinqua).