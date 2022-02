Valchiusa, cadavere di un 70enne trovato in una baracca: era morto da nove mesi [LE FOTO]

I carabinieri ed il personale dei Vigili del fuoco hanno rinvenuto in una baracca adibita ad abitazione in Valchiusa il cadavere decomposto di un uomo di 70 anni, Alberto Pastore, morto da circa nove mesi.

L’ULTIMA TELEFONATA NOVE MESI FA

L’operazione è stata svolta questa mattina in seguito alla denuncia di persona scomparsa fatta dalla figlia dell’uomo, del quale non si avevano notizie da maggio 2021. Proprio in quel periodo la donna lo aveva sentito per l’ultima volta telefonicamente.

LA MORTE A MAGGIO 2021 PER CAUSE NATURALI

Il 70enne, nato a Vico Canavese e residente in via Trausella 8 in Valchiusa, era divorziato e pensionato. I primi accertamenti dei medici legali sul posto riconducono il decesso al periodo aprile/maggio 2021, verosimilmente per cause naturali.