Paura nella mattinata di oggi a Valtournenche, in Valle d’Aosta, per una valanga che è caduta su una pista da sci, travolgendo uno sciatore di 58 anni.

L’uomo è in condizioni gravi ed è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta in prognosi riservata. Da determinare le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto, indagano la Guardia di Finanza ed i carabinieri.

(per il video, fonte: AostaSera.it)