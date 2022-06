Valanga centrosinistra: Gaito vola a quota 70%, sindaco al primo turno

Quando dieci anni fa Roberto Montà divenne per la prima volta sindaco di Grugliasco, ottenne il 55.83%. Dieci anni dopo, il suo delfino, Emanuele Gaito stravince al primo turno, con una percentuale a dir poco bulgara: al momento di andare in stampa, alle 22.15, con 32 sezioni scrutinate su 34, infatti, è al 69.96%. A distanze siderali i tre antagonisti.

Nulla da fare per Daniele Berardi, 61 anni, candidato per il centrodestra unito: si è fermato al 13.37%. Mariano Turigliatto, in un testa a testa per il secondo posto fino all’ultimo seggio, è invece salito fino al 13.64%, con una coalizione composta dalle civiche Grugliasco Democratica e Gru Ecologista. Vito Coviello, 63 anni, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle si è fermato al 3.03%.

Gaito, 33 anni, sposato, libero professionista, consulente nel campo della pubblica amministrazione sulla programmazione dei fondi europei, era assessore uscente all’Urbanistica e all’Ambiente. «Il risultato riconosce credibilità e fiducia al progetto della coalizione del centrosinistra e mi riempie d’orgoglio. Sono consapevole della grande responsabilità che mi deriva da una vittoria così larga. È un risultato che mi affida una città nella quale ha votato meno della metà degli aventi diritto. Un dato questo che pone degli interrogativi ai quali cercherò di dare risposte concrete. Dovremo comprendere, e lavorare per riavvicinarli alla Città. Sarò il sindaco di tutti: Grugliasco è città di passione e di collaborazione, con una profonda tradizione di partecipazione civica. La passione, l’amore per la città, la concretezza, una visione progettuale chiara, una squadra affiatata hanno consentito di raggiungere l’obiettivo. Da domani si ricomincia. Anzi si continua, per un altro passo avanti», queste le prime parole del neo sindaco.