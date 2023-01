Val d’Aosta, tragedia ad alta quota: un altro torinese ucciso da una valanga

Ancora una tragedia ad alta quota. Ancora una volta, vittima un torinese. A distanza di poco tempo dalla morte di Giovanni Andriano, istruttore dei carabinieri di 49 anni travolto da una valanga in Val Chadul (Bolzano) martedì scorso, un altro scialpinista 49enne di Torino ha perso la vita oggi, sabato 14 gennaio.

E’ successo nella zona di Punta Chaligne, in Val d’Aosta. Da quanto si apprende, l’uomo, che si trovata in compagnia di un amico, è stato ucciso da una valanga, che si è distaccata a quota 2.400 metri. Per il 49enne non c’è stato nulla da fare, mentre il compagno di escursione è riuscito a salvarsi ed è stato proprio lui a dare l’allarme. Sul posto, con l’elicottero, sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza.