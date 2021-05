Vaccini, via con i quarantenni: Figliuolo anticipa le adesioni

Via libera alle prenotazioni dei quarantenni da lunedì prossimo. Prima la fascia tra 45 e 49 anni, poi dal venerdì successivo, anche quella tra 40 e 44 anni. Ma ancora nessuno si sbilancia su quando potranno cominciare le inoculazioni, forse, tra la fine di luglio e il mese di agosto. Questa l’accelerata chiesta anche al Piemonte dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi, i quarantenni. Nella nota inviata dalla struttura commissariale di Figliuolo, si legge con chiarezza l’ordine. «Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie – scrive Figliuolo – si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981». Nel documento, inoltre, «si raccomanda l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura». A preoccupare, al momento, sono soltanto le scorte nonostante le rassicurazioni fornite martedì sera dal generale Figliuolo al governatore Alberto Cirio, che ieri mattina ha convocato con urgenza il Dirmei e l’Unità di Crisi per ridefinire il calendario della campagna di vaccinazione, adattandolo all’ultima delle richieste arrivate dal commissario straordinario per l’emergenza Covid. Dall’8 giugno partirà la prenotazione tra 30 e 39 anni, mentre dal 15 giugno è prevista l’iscrizione anche dei più giovani tra 16 e 29 anni.