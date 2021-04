Vaccini per gli over 60 in Piemonte: sistema in tilt, poi è boom di adesioni

Problemi e disagi per chi ha provato a entrare sul portale ilpiemontevaccina.it e a prenotarsi per le vaccinazioni riservate alla fascia d’età compresa tra i 60 e i 69 anni. Per buona parte della mattinata la piattaforma non ha permesso l’iscrizione, visto che mancava proprio la fascia indicata.

Tanti gli utenti che hanno lanciato segnalazioni, alcuni hanno anche lamentato l’impossibilità a completare la prenotazione una volta premuto su “invio” al termine della procedura per dei disservizi del sistema. Solo poco prima delle 12 i problemi si sono via via attenuati, per poi risolversi.

Una volta aggiornato il portale, è stato boom di adesioni: quasi 20mila in mezz’ora. Ma dalla sezione piemontese del Partito Democratico accusano: “Come per gli over 70, anche per gli over 60 il sistema non era pronto alla data annunciata”.