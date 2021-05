Vaccini, partite le adesioni per over 60 all’open hub del Valentino

Al via oggi le adesioni per gli over 60 ancora non vaccinati o con convocazione oltre il 13 giugno all’open hub dell’ospedale Valentino di Torino.

A ribadire l’iniziativa anche il presidente Alberto Cirio. Basterà accedere dal portale www.ilpiemontetivaccina.it e prenotare un appuntamento per essere vaccinato subito nel weekend tra il 4 e il 6 giugno presso l’Open Hub del Valentino. Si può accedere da qualunque parte del Piemonte, mentre il richiamo con la seconda dose verrà fatto dalla Asl territoriale personale. La prenotazione è possibile fino a esaurimento dei 6mila posti disponibili per questo primo weekend.