Vaccini last minute nell’hub al Valentino. E il Piemonte corre

Vaccinazioni al via anche presso l’ex ospedale da campo del Valentino. Da lunedì gli over 60 potranno prenotare le dosi presso la struttura rinnovata nel nuovo “open hub” in cui ci si potrà immunizzare a partire da venerdì 4 giugno e durante il week-end, dalle 8 del mattino fino alle 22. L’obiettivo, raccontato ieri nella sede della Regione Piemonte dal presidente della Regione Alberto Cirio, insieme all’assessore alla Sanità Luigi Icardi, e al commissario Antonio Rinaudo è ambizioso: «Si inizierà con la somministrazione di 6mila dosi per ogni fine settimana per arrivare a 10mila a regime. E nei fine settimana successivi le inoculazioni si estenderanno anche alle altre fasce di età».

L’hub può arrivare a 20 linee vaccinali e le prenotazioni potranno essere effettuate soltanto da chi non ha già programmato una vaccinazione entro dieci giorni. Si aggiunge dunque un tassello importante alla campagna di vaccinazione che ha appena incoronato il Piemonte sul terzo gradino del podio tra le regioni italiane, dopo Liguria e Basilicata. «Ma al primo posto tra le regioni più grandi per dosi somministrate» ha sottolineato il governatore del Piemonte presentando i numeri: «Abbiamo già somministrato il 91.3% delle dosi ricevute, ossia oltre 2.4 milioni su 2.6».

Uno sprint che rappresenta un perfetto trampolino di lancio per il raggiungimento anticipato della zona bianca. E a confermarlo è anche il numero calante dei ricoveri. «Abbiamo circa 700 posti in ricovero e 90 in terapia intensiva. Sono numeri da zona bianca» ha spiegato l’assessore Icardi. Attualmente nei magazzini della Regione Piemonte ci sono 108mila dosi di Pfizer, 63mila di AstraZeneca, 36mila di Moderna e 21mila di Johnson e Johnson.

«La capacità di inoculazione è in media di 33mila vaccini al giorno, con una potenzialità di 50mila, anche grazie ai 250 punti vaccinali presenti sul territorio» ha spiegato Cirio portando però l’attenzione sulla necessità di estendere la campagna anche nei luoghi di lavoro: «In Piemonte ci sono già 700 aziende certificate pronte a effettuare la somministrazione. Stiamo soltanto aspettando il via libera del generale Figliuolo per iniziare, così come per dare avvio alla vaccinazione interregionale Piemonte-Liguria».

Nel frattempo però i vaccini corrono forte anche tra i più giovani: dal tre giugno si aprono le prenotazioni per la fascia di età dai 18 ai 29 anni e il giorno prima anche per gli italiani all’estero. «Entrò metà giugno inoltre – ha aggiunto Icardi – ci si potrà immunizzare comodamente anche in farmacia. Siamo stati i primi in Italia ad aver siglato questo accordo».