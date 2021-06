Vaccini last minute al Valentino: «Così partiamo per le vacanze»

Chi pensa a fare la valigia e partire, chi a organizzare il matrimonio, chi a riabbracciare amici e parenti… In coda per ricevere il vaccino “last minute” all’hub del Valentino ci sono tante speranze. Dietro alle mascherine i sorrisi di impazienza e la voglia di tornare a quella normalità che sembra ormai a portata di mano. «Sono davvero molto contenta» racconta Margherita, mentre compila i documenti per ricevere la sua prima (e unica, visto che al parco del Valentino questo fine settimana somministrano Johnson&Johnson) dose di vaccino. «Per lavoro e per passione viaggio molto – aggiunge la giovane -. Sono una freelance e non vedevo l’ora di tornare alla normalità».

Per molti poi la possibilità di prenotarsi per questo fine settimana ha significato anticipare significativamente la data dell’appuntamento fissato dall’Asl in base all’adesione. «Ho saltato un bel po’ di coda – spiega Flora, contenta -. Ero prenotata per il 2 agosto e appena ho letto l’articolo in cui si parlava di “vaccini last minute” ho subito provato a iscrivermi». Soddisfatto di aver accorciato i tempi di attesa anche Fabrizio: «Vediamo la fine, finalmente. La mia compagna lavora come anestesista a Torino e abbiamo vissuto l’emergenza Covid molto da vicino. Sono contento di essere riuscito a iscrivermi già per questo fine settimana».

Non tutti però ce l’hanno fatta. «Le informazioni erano contrastanti – sottolinea Giulio, in coda insieme alla fidanzata Sara -. Ci siamo iscritti appena hanno aperto il sito, ma ci hanno detto che il giorno dopo era già tutto esaurito». Chi non ce l’ha fatta potrà riprovarci a partire da lunedì prossimo, per il prossimo fine settimana, quando si punta a 10mila vaccini, con precedenza di prenotazione per gli over 60. Per accogliere i “vaccinandi” l’ex ospedale da campo del Valentino si è reinventato. Sparite le tende dove non era stato installato un impianto fisso per l’ossigeno, sono invece comparse una lunga serie di sedute, dove chi ha ricevuto l’iniezione attende i canonici 15 minuti di controllo prima di andare a casa.

All’ingresso del Padiglione V sono stati allestiti i banchetti dell’accettazione, dove i torinesi si registrano prima di essere portati a fare il vaccino. Ieri, all’inaugurazione della due giorni di “vaccini last minute” è passato anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. «Per noi la struttura del Valentino è un’assicurazione – ha spiegato Cirio -. Una sicurezza che ci è servita quando avevamo necessità di posti letto aggiuntivi e che useremo per tutta l’estate per fare i vaccini». In autunno, la struttura «rimarrà pronta nel caso ce ne sia bisogno. Tutto è rimodulabile» aggiunge Cirio, ma subito dopo precisa: «Ci auguriamo che sia solo uno scrupolo, ma vogliamo essere pronti».

Intanto, scalda i motori il nuovo hub vaccinale di Stellantis. «Stiamo ricevendo segnalazioni da parte di altri soggetti privati che vorrebbero sponsorizzare iniziative per i giovani, sull’esempio della notte dei vaccini di Reale Mutua – anticipa ancora il presidente Cirio –. Non faccio nomi, ma so che alcune aziende vinicole del territorio stanno pensando di offrire l’aperitivo a chi si vaccina».