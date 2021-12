Dal 10 gennaio in poi la dose booster del vaccino anti Covid sarà somministrata in un intervallo di 4 mesi dalla precedente. Ad annunciarlo è stato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza oggi in visita agli hub vaccinali del Piemonte e di Torino.

“PREOCCUPATO DAI TANTI INDECISI”

“Questa decisione darà un impulso alla campagna che stiamo affrontando – ha detto il generale a margine della visita ad un hub Cuneese -. Stiamo accelerando per arginare Omicron e tutte le varianti del virus. Il Piemonte è una delle regioni che si sta comportando meglio in materia di terze dosi ed è sopra anche rispetto alla media nazionale. Gli indecisi? Mi preoccupano, sono 5 milioni e 700mila gli italiani che non hanno avuto nemmeno la prima dose. Mi auguro che si convincano e vengano a vaccinarsi”.

“CONFIDO IN VACCINO NOVAVAX”

“Novavax? Potrebbe essere un modo per convincere gli esitanti – ha aggiunto Figliuolo -. Tutti i vaccini stanno dimostrando la loro efficacia: se oggi riusciamo ad avere una vita quasi normale, seppur con qualche limitazione, lo dobbiamo a loro. Nuove restrizioni? Per ora bastano quelle introdotte nell’ultimo decreto, poi si valuterà l’evoluzione del virus”.

IL SERVIZIO di Tonino Di Marco