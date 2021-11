Vaccini, Figliuolo a Torino: “Incentivare terza dose con l’arma della persuasione”

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Torino per la riunione settimanale del Dirmei, il Dipartimento Interaziendale malattie ed emergenze infettive, insieme al governatore Alberto Cirio.

FIGLIUOLO: “VALUTIAMO ABBASSAMENTO SU ETA’ PER TERZA DOSE”

“Stiamo valutando un ulteriore abbassamento, in base alle evidenze scientifiche, sull’età alla quale somministrare le terze dosi – ha detto Figliuolo -. Il Piemonte è partito velocissimo e bisogna continuare su questa strada, l’unica per contrastare la quarta ondata di contagi in arrivo.

“PERSUASIONE ARMA MIGLIORE”

“Lockdown all’austriaca per i non vaccinati? Continuo a pensare che l’arma migliore sia la persuasione: confido nella saggezza delle persone – ha aggiunto il commissario -. Ma queste sono decisioni che prenderà in ogni caso il Governo“.

CIRIO: “PER MARZO IN SICUREZZA 90% DEI PIEMONTESI”

“Della campagna vaccinale ha parlato anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “La terza dose sarà il casco che metterà in sicurezza la popolazione. L’obiettivo è mettere in sicurezza il 90% dei piemontesi entro febbraio-marzo“. Sulla situazione attuale negli ospedali il governatore ha aggiunto: “C’è un margine di ampia sicurezza. L’importante è tenere alta l’allerta e proseguire con l’ampliamento delle fasce di vaccinazione per le terze dosi”.

