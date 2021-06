Dalle 9 di oggi aperte le prenotazioni per i nuovi open days del Valentino di Torino per le vaccinazioni anti Covid.

Il servizio è riservato per chi ha più di 18 anni: basta collegarsi sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e fare richiesta per le giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno. Valido solo per chi non ha ancora un appuntamento o ha una convocazione dopo almeno 10 giorni dall’evento.