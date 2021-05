Vaccini Covid, la promessa di Cirio: “Piemonte in sicurezza entro l’estate”

Visita all’hub vaccinale del centro commerciale Le Gru di Grugliasco, nel torinese, per il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il governatore ha parlato anche di vaccini, degli ultimi dati dell’emergenza Covid e dai provvedimenti previsti per la prossima estate.

“PIEMONTE IN SICUREZZA ENTRO L’ESTATE”

“Al momento sono garantiti un milione di vaccini al mese – ha detto Cirio – e con questi entro l’estate avremo messo in sicurezza tutto il Piemonte. Il generale Figliuolo mi ha dato garanzie e ciò mi ha permesso di forzare il sistema di prenotazione: l’obiettivo è far ottenere ai cittadini data, ora e luogo della vaccinazione entro 48 ore dall’iscrizione”.

“COPRIFUOCO ALLE 23? CONDIZIONI CI SONO”

Il governatore ha poi dato anche aggiornamenti sulla situazione che riguarda lo spostamento dell’orario del coprifuoco alle 23: “Il presidente Draghi si è mostrato disponibile, penso che al momento ci siano tutte le condizioni. Sarebbe una proposta di buon senso”. Cirio ha poi rincarato la dose sulla sua proposta delle montagne Covid-free, sul modello delle isole: “E’ un provvedimento che non è ancora passato. Serve un ugual metro, in tutta Italia: non è possibile che un abitante di Capri abbia meno possibilità di cure di uno che vive in un piccolo paesino di montagna”.

“OPEN DAY? UN’OPPORTUNITÀ”

Novità importanti invece per quanto riguarda i parametri che influenzeranno la scelta dei colori delle Regioni: “L’Rt da solo non basta, è un dato che rischia di essere fuorviante – ha spiegato Cirio -. Questo dato va affiancato a quello dell’incidenza ed a quello dei posti letto, in modo da avere numeri più certi sull’andamento dell’epidemia”. “L’Open Day? Può essere un valido aiuto, ma il sistema è già performante di suo. Sarebbe un’opportunità aggiuntiva rispetto ad un meccanismo già funzionante”, ha concluso il presidente.