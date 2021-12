Vaccini Covid in Piemonte: salgono a 12mila le preadesioni per la fascia di età 5-11 anni

Sono 28.963 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 1.977 è stata somministrata la prima dose, a 2.192 la seconda dose, a 24.794 la terza dose. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.423.739 dosi, di cui 3.065.830 come seconde e 947.965 come terze, corrispondenti al 98,1% di 7.569.990 finora disponibili in Piemonte.

QUASI 12MILA PREADESIONI PER LA FASCIA 5-11 ANNI

Nei primi quattro giorni sono state quasi 12.000 le preadesioni per la fascia di età 5-11 anni registrate su www.ilPiemontetivaccina.it.

POTENZIAMENTO DEGLI HOTSPOT PER IL TRACCIAMENTO

Nella riunione di oggi dell’Unità di crisi, a cui hanno preso parte il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, è stato disposto il potenziamento degli hotspot dedicati ai tamponi e al tracciamento attraverso il supporto delle aziende ospedaliere che, dove possibile, potranno attivare al loro interno nuovi hotspot o mettere a disposizione delle Asl proprio personale, per potenziare il servizio degli hotspot già esistenti.

TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO PER CHI HA AVUTO CONTATTI CON POSITIVI

Nella riunione di oggi stato previsto inoltre, in linea con quanto fissato dalla normativa nazionale, che i contatti stretti di caso possano uscire dalla quarantena anche attraverso un tampone rapido antigenico. Sarà invece sempre necessario un tampone molecolare per l’uscita dall’isolamento dei soggetti Covid positivi.