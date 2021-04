Vaccini, Appendino incontra il Generale Figliuolo: «Si proceda spediti»

Il Generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha visitato quest’oggi l’hub vaccinale del Lingotto annunciando l’arrivo di 7 milioni di dosi Pfizer entro giugno.

La richiesta della sindaca Appendino: “Si proceda spediti con i vaccini. È ciò che oggi, qui a Torino, abbiamo chiesto al Generale Figliuolo, atterrato all’aeroporto di Caselle per far visita all’hub vaccinale del Lingotto. Oggi, più che mai, è necessario che tutta la comunità – dalle Istituzioni ai cittadini – sia unita, con ogni strumento a disposizione, per fare in modo che la campagna vaccinale copra il prima possibile la popolazione, partendo dalle persone più anziane e più fragili. Vaccini a tutte e tutti vuol dire immunità di gregge. E immunità di gregge vuol dire ritorno alla normalità. Alle riaperture, al lavoro di tutte le nostre attività produttive. E questo vuol dire ripartenza economica. Ne abbiamo bisogno. Andiamo avanti, spediti e insieme.”