Si svolgerà domani, lunedì 31 gennaio, alle 12.30 l’apertura dell’hub pediatrico vaccinale, realizzato da Humanitas, in corso Principe Oddone 30 a Torino. Sarà presente, per l’occasione, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

PERCORSI SU MISURA PER I PICCOLI

La struttura, gestita dal personale sanitario di Humanitas Cellini, di concerto con l’Asl torinese, è riservata alle immunizzazioni per bambini dai 5 agli 11 anni e sarà organizzato con percorsi su misura per i più piccoli.