Vaccini ai turisti, accordo Piemonte-Liguria. Cirio: “Montagne covid-free entro la metà di giugno”

Lo ha annunciato il governatore Toti. Poi è arrivata la conferma da parte del presidente Cirio. E’ in via di definizione “un accordo di reciprocità” tra Liguria e Piemonte per vaccinare i turisti.

L’incontro tra i massimi esponenti delle due Regioni si terrà sabato in modo da partire già dalla prossima settimana. In virtù di questa intesa, i piemontesi che soggiorneranno almeno una settimana in Liguria e viceversa potranno vaccinarsi, anche se in trasferta.

Nella conferenza di oggi pomeriggio Cirio ha poi aggiunto che il Piemonte sarà la prima Regione italiana a rendere le montagne covid-free. L’obiettivo è di centrare il risultato entro metà giugno con vaccinazioni di massa.

