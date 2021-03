Vaccini a parenti e amici, bufera sulla Rsa

Una trama da “Strapaese” quella che porta in prima pagina Casalborgone, comune di neppure duemila abitanti sulla collina torinese, poco più in là di Chivasso e sulla sponda destra del Po. Nella casa di riposo “Rippa Peracca”, un villone donato per via testamentaria da una nobile signora alla parrocchia, ieri mattina sono arrivati i carabinieri del Nas. Quella che, almeno inizialmente, era solo una voce, appunto da “Strapaese”, ha preso forma di denuncia penale per 21 persone (dirigenti della casa di riposo e prevosto compresi) accusate d’essere dei “furbetti del vaccino”. D’aver utilizzato i sieri avanzati dalla vaccinazione degli ospiti e del personale del “Rippa Peracca” per mettere al riparo dal Covid amici e parenti. I Nas hanno accertato che le voci avevano un fondamento e hanno inviato in procura a Ivrea (competente per territorio), una dettagliata informativa e i nominativi dei denunciati. Tra coloro che sono finiti nei guai, ci sono anche il direttore della struttura GiovanniViarengo, la direttrice sanitaria Alice Pluderi e il parroco di Casalborgone, don Giuseppe Accurso, giovane, dinamico e devoto sacerdote in servizio nella diocesi torinese dell’Arcivescovo Cesare Nosiglia. I carabinieri, coordinati nelle indagini dal maggiore Francesco Giangreco, avrebbero accertato che i vaccini somministrati in modo illecito (attraverso non meglio specificati «raggiri») sarebbero 18 e altre tre persone avrebbero favorito il «raggiro» . Ieri la direzione della casa di riposo ha preferito non rilasciare alcun commento, rimandando una risposta «più avanti e attraverso un comunicato stampa del parroco» che per volontà testamentaria della benefattrice scomparsa, è presidente a vita dell’opera pia. Benché non ci siano risposte ufficiali, è nota la linea difensiva dei 21 denunciati: «Ad essere vaccinati sono stati i volontari di un’associazione locale che presta servizio nella struttura». Tesi, questa, ritenuta irricevibile dai Nas. Infatti i carabinieri hanno verificato come le richieste di vaccinazione avanzate tempo fa dall’associazione erano già state respinte dall’autorità sanitaria. Ma se anche la tesi difensiva venisse recepita dal procuratore Giuseppe Ferrando, ciò non sarebbe sufficiente a spiegare perché altre persone («parenti e amici») non iscritte all’onlus avrebbero ricevuto illecitamente il vaccino.