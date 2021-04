Vaccini a domicilio a rilento: «Solo tre squadre in azione»

Mia figlia Vittoria ha 44 anni ed è disabile, sarà vaccinata a casa? In televisione dicono che il medico avrebbe dovuto prenotare il vaccino anche per noi, che oltretutto siamo malati, ma il nostro dottore non lo ha fatto.

(Carmine)

Aspetto da febbraio la convocazione per il vaccino di due miei parenti disabili e malati oncologici di 85e 88 anni, ma senza esito. Ho scritto ai vertici del Dirmei e della Regione, persino al presidente della Repubblica. Quando verranno a vaccinarli a casa?

(Pietro)

Aspettano e aspettano, ma il loro turno sembra non arrivare mai. È palpabile la frustrazione di figli e nipoti che, quotidianamente, prendono d’assalto i centralini dell’Asl per chiedere quando arriverà la squadra per fare il vaccino ai loro cari costretti in casa. La risposta degli operatori è spesso fumosa, ma la ragione di tanta attesa è presto spiegata: in tutta la città di Torino ci sono solo tre squadre che, in questo momento, si stanno occupando di vaccinare chi non può uscire dalla propria abitazione. Un’impresa titanica che porta ad attese infinite per i più fragili, che spesso si trovano a dover attendere anche la presentazione della richiesta da parte del medico di famiglia.

«Il bacino di persone da vaccinare a domicilio dovrebbe essere di circa 2.500 unità solo a Torino – spiega il direttore generale dell’Asl, Carlo Picco -. Stiamo contattando le singole famiglie per verificare la trasportabilità degli utenti. Molti ci hanno manifestato la loro disponibilità a venire negli hotspot. Contiamo di terminare in un mese la vaccinazione a domicilio». Il cronoprogramma è quantomeno ambizioso, se si considera che, al momento, le gli operatori sul campo riescono a trattare uno, al massimo due pazienti all’ora. Per un totale che a fatica non arriva a una cinquantina al giorno.

«L’obiettivo è quello di arrivare a cento vaccinati a domicilio al giorno». In questo senso, appare indispensabile rafforzare il servizio con più medici e infermieri adibiti all’iniezione a domicilio. «Partiremo nei prossimi giorni» assicura ancora Picco, fiducioso dei risultati del bando di reclutamento per nuovi operatori sanitari. L’esercito del vaccino, che dovrebbe presto poter contare anche su scorte più sicure nei magazzini.

Nondimeno, anche aumentando la “forza lavoro”, i tempi per la vaccinazione a domicilio resterebbero lunghi. «Non dimentichiamo che la squadra entra a casa delle persone protetta con tutti i dispositivi necessari – ricorda l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi -. Serve tempo per la vestizione, dopodiché bisogna fare la anamnesi dei pazienti, vaccinare e aspettare 15 minuti in caso sopraggiungessero delle reazioni avverse. Alla fine di tutto poi bisogna svestirsi e ripartire». In altre parole: «La velocità dell’operazione è determinata da tempi obbligati» sottolinea Icardi. Al momento in tutto il Piemonte sono 6mila i vaccini che sono stati eseguiti a domicilio. Il cambio di passo è imminente, ma nel frattempo cresce il nervosismo tra chi aspetta.