Vaccinazione anti-Covid: somministrato l’85% delle dosi in Piemonte

Non si ferma la campagna di vaccinazione anti Covid in Piemonte. In base ai dati, aggiornati ad ieri, sono complessivamente 9.899, tra cui 6.714 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il siero contro il virus della SarsCov2 comunicate all’Unità di Crisi della Regione. A 6.471 persone è stata somministrata la seconda dose.

SOMMINISTRATO L’85% DELLE DOSI

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 651.535 dosi (delle quali 213.733 come seconda), corrispondenti all’85% delle 766.330 finora disponibili per il Piemonte.

LO STATO DELLE PREADESIONI

Ad oggi le preadesioni della fascia 70-79 anni attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it sono state in tutto 155.260. Invece 85.220 le richieste di vaccinazione per persone estremamente vulnerabili e disabili gravi e 20.119 per conviventi e caregiver espresse tramite i medici di famiglia.

VACCINI AGLI OVER 80

Intanto, continuano le somministrazioni agli anziani over 80. Sono 337mila le adesioni per questa categoria. Più di 295mila sono già stati vaccinati, di cui 20mila nelle Rsa.