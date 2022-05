Va in gita in bici con un amico ma si sente male, cade e muore

Ancora una tragedia lungo le strade dell’area metropolitana torinese. Nel pomeriggio di ieri, lungo la provinciale 13 che collega Front a San Francesco al Campo, un ciclista amatore di 60 anni, residente a Venaria, è morto a seguito di un malore, accusato mentre stava pedalando assieme ad un amico, nel tratto di competenza del comune di Front. All’improvviso il 60enne ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto a terra. Sulle prime, l’amico che era con lui ha pensato ad una foratura. Anche perché quel tratto di strada non presentava nessuna asperità e, in quel preciso momento, non vi erano auto o altri mezzi che potessero creare problemi. Poi, però, non vedendolo rimettersi in piedi ha capito la gravità della situazione, è sceso dalla sua bicicletta ed ha immediatamente chiesto aiuto contattando il numero di emergenza 11» e, allo stesso tempo, provando a rianimarlo. Purtroppo, però, nonostante i ripetuti tentativi di soccorso da parte dell’amico, e successivamente del personale del 118, per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Medico e infermieri hanno potuto solamente constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della tenenza di Ciriè per le indagini di rito e per la gestione della viabilità, interrotta lungo la provinciale fino a quando non si sono concluse le operazioni di recupero della salma del ciclista che, da quanto si è appreso, era una persona molto esperta, che ben conosceva queste strade, percorrendole spesso durante il fine settimana. Sempre ieri, nella zona del Colle Azzarà, a Pramollo, è caduto un parapendio. Il pilota, una volta recuperato, è stato ricoverato in ospedale con un politrauma, ma non in pericolo di vita. Gli interventi sono stati gestiti dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.