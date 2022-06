Usignoli e mughetti su vecchie cabine: l’arte di strada riqualifica le Vallette

Mughetti, pervinche, gladioli, verbene e altri fiori che tutti nel quartiere conoscono perché danno i nomi alle vie. L’arte urbana è sempre più protagonista alle Vallette, borgo di periferia cittadina che ha scavallato i 60 anni di vita e che, col progetto “Vallette Reborn”, ha permesso di ridare vita a otto cabine elettriche fuori terra con altrettanti murales. Un fiore diverso per ogni cabina, presi dai nomi delle strade di zona Vallette, sono stati affiancati ad immagini che riconducono al significato e alle leggende legate al fiore dipinto.

Gli usignoli, ad esempio, si incontrano celebrando il loro amore circondati da mughetti fioriti, perché una leggenda popolare narra che l’usignolo attende la fioritura del mughetto per andare a cercare l’amore. Mentre la colomba è dipinta insieme alle verbene in quanto questo fiore simboleggia la purezza d’animo e la pace. La magnolia invece, simbolo di dignità e perseveranza, è realizzata vicino a una donna, in omaggio alla forza femminile.

Tutti i progetti sono stati realizzati e studiati dallo street-artist Karim Cherif, che in quattro delle otto cabine ha coinvolto l’artista Nice & The Foz per una collaborazione e, in una cabina, l’artista Dende, tra l’altro cresciuto nel quartiere. “Usignoli e Mughetti”, “Rondini e Pervinche”, “Un segno di pace tra le Verbene”, “Peonie”, “Magnolie”, “Gladioli”, “Glicine” e “Primule”. Sono questi i nomi degli otto murales, per un evento di arte urbana e muralismo artistico che rientra nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana “Vallette 2030” di AxTo Vallette.

Un progetto coordinato dall’associazione Large Motive e realizzato grazie alla Città di Torino – Torino Creativa, grazie anche alla collaborazione con Ireti. Il tutto era nato l’anno scorso, quando l’associazione Large Motive in collaborazione con la cooperativa Un sogno per tutti aveva vinto il bando indetto dal Comune, appunto col progetto “Vallette Reborn”. E con il coinvolgimento di tanti cittadini e diverse scuole del territorio si è lavorato per regalare un vestito nuovo alle grigie cabine dell’Enel della zona Vallette, con l’ambizioso obiettivo di restituire bellezza attraverso l’arte urbana. Un obiettivo perfettamente riuscito.