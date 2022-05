Usa: “Putin vuole portare la guerra fino in Transnistria”. Kiev: “Migliaia di corpi di soldati russi sui treni frigo”. Draghi da Biden [DIRETTA e VIDEO]

La guerra in Ucraina arriva al 76esimo giorno. Putin ieri ha parlato alla nazione e alle truppe: “Combattete per la nostra sicurezza e per la gente del Donbass. Contro di noi c’era un piano d’attacco, anche per la Crimea, e la Nato non ha voluto ascoltarci”. Zelensky replica: “Nessuno si approprierà della vittoria del 1945. Presto ce ne saranno due di giornate della vittoria. L’Ucraina fa parte del mondo libero, la Russia è sempre più isolata”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30. Secondo la direttrice dell’Intelligence nazionale americana, Avril Haines, in un’audizione alla Commissione della Difesa del Senato, Vladimir Putin non si limiterà al Donbass ma è “intenzionato a portare la guerra in Transnistria”. Poi ha aggiunto che “probabilmente imporrà la legge marziale in Russia” e che “ricorrerà al nucleare solo si troverà di fronte a una minaccia esistenziale”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, riferisce che “i corpi di migliaia di soldati russi sono ammassati in sacchi su treni frigorifero. E la Russia si rifiuta di prenderli”. Intanto l’Onu fa sapere che sarebbero stati uccisi migliaia di civili in più rispetto alle stime. Sono arrivati a 8 milioni gli sfollati interni.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Zelensky: “Fate riaprire i porti”. Appello del presidente ucraino Zelensky alla comunità internazionale perché siano messe in campo misure utili a porre fine al blocco russo dei porti del paese, che impedisce l’esportazione di grano e prodotti agricoli in tutto il mondo: “Senza le nostre esportazioni agricole, decine di Paesi in diverse parti del mondo sono già sull’orlo di una carenza alimentare”, le parole di Zelensky riportate dal Guardian.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Boom di attacchi russi, ma Azovstal resiste. Nell’ultimo giorno sono stati 34 gli attacchi aerei russi sull’acciaieria Azovstal, che però continua a resistere. Come sottolinea il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriuschenko, su Telegram, sul tetto dell’acciaieria sventola ancora la bandiera ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Scoperti 44 cadaveri di civili a Izyum. Ancora una strage di civili scoperta nei territori liberati dopo la breve ma efferata occupazione russa. I cadaveri di 44 persone sono stati trovati sotto le macerie di un palazzo a Izyum, nella regione di Kharkiv. Ne ha dato notizia il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, su Telegram.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Draghi negli USA: colloquio con Biden. Il premier vola negli Stati Uniti per “parlare di sanzioni nei confronti della Russia e di aiuti all’Ucraina”. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Macron: “Pace non si costruisce con umiliazione Mosca”. Così il presidente francese a Strasburgo: “Non dobbiamo cedere alla tentazione dei revanscismi. Domani avremo una pace da costruire con Ucraina e Russia attorno al tavolo, ma questo non si farà né con l’esclusione reciproca né con l’umiliazione”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Attacco a Odessa, Michel si nasconde in rifugio. Attacco missilistico sulla città ucraina durante una visita del presidente del Consiglio europeo con il primo ministro ucraino Denys Shmyhal.

AGGIORNAMENTO ORE 00:26. Xi: “Ogni sforzo per evitare allargamento del conflitto”. “Dobbiamo evitare l’intensificarsi e l’espansione del conflitto, che ci porterebbe ad una situazione ingestibile”. Lo ha riferito il presidente cinese al cancelliere tedesco Olaf Scholz durante un colloquio telefonico.

AGGIORNAMENTO ORE 00:12. Putin: “Combattete per la nostra sicurezza”. Così il capo del Cremlino alla nazione nelle celebrazioni del giorno della vittoria: “Abbiamo risposto ad una minaccia diretta ai confini russi perché un’attacco era stato preparato, anche alla Crimea. La Russia è sempre pronta a creare un sistema per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci. Ora combattete per la patria e per il futuro, affinché nel mondo non ci sia posto per i nazisti”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Parla Zelensky. Così il presidente ucraino: “L’Ucraina è parte a tutti gli effetti del mondo libero e di un’Europa unita. Questo è un evidente contrasto con la solitudine di Mosca nel male e nell’odio. Non permetteremo a nessuno di appropriarsi di questa vittoria. Presto ci saranno due giornate di festa mentre qualcuno non ne avrà nessuno. Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria, ma quella ucraina”.

