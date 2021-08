Uomo di 71 anni trovato morto in casa. Cadavere in avanzato stato di decomposizione

Il corpo senza vita di un uomo di 71 anni, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto, questa mattina, nell’alloggio di un condominio di via Bussoleno a Gassino Torinese.

I VICINI DANNO L’ALLARME

Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme a causa del cattivo odore che proveniva da quell’appartamento e anche per il fatto che non vedevano quell’uomo, ormai, da diversi giorni.

DECESSO DOVUTO A CAUSA NATURALI

E’ toccata ai carabinieri del distaccamento di Chivasso entrare nel palazzo e fare la macabra scoperta. Non sembrano esserci dubbi, circa il fatto che il decesso, risalente ad alcuni giorni fa, sia dovuto a cause naturali. Abitando da solo, l’uomo non ha potuto chiedere aiuto.