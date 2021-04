«Uno su 3 è vaccinato». A Torino quasi 300mila dosi già somministrate

«A questo ritmo, in 100 giorni Torino arriverà a un buon punto della sua campagna vaccinale». È ottimista il direttore dell’Asl Carlo Picco, parlando del capoluogo. A oggi sono 290.414 i torinesi che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino. Uno su tre, se si considera il totale della popolazione. «Senza dimenticare che la campagna vaccinale non riguarda i più piccoli e che, nei prossimi giorni, avremo una accelerata» sottolinea Picco. La svolta si dovrebbe vedere domani, quando il Piemonte farà girare al massimo la sua macchina vaccinale per arrivare a 40mila iniezioni in 24 ore. Nel frattempo, una fornitura extra di AstraZeneca (10mila dosi) verrà consegnata alla Regione, che aveva scritto al governo per sollecitare l’invio di altri vaccini. «Il Piemonte sta facendo il massimo – commenta il presidente Alberto Cirio -. Credo che sia giusto che tutti facciano altrettanto per permetterci di raggiungere i 40mila vaccini al giorno. Obiettivo assolutamente alla nostra portata». Numeri alla mano, il 100% dei sanitari che ha aderito alla campagna vaccinale ha ricevuto la prima dose di siero. Su 188mila, a 170mila è stata somministrata anche la seconda. «Com’è giusto che il vaccino sia volontario per le persone comuni, ritengo giusto sia obbligatorio per chi svolge professioni sanitarie a contatto quotidiano con le persone più fragili e deboli». Così Cirio torna sul delicato tema dell’astensionismo tra i camici bianchi, mentre fanno ben sperare i numeri dei vaccinati nelle Rsa. Il 100% degli ospiti ha ricevuto la prima dose. Su un bacino di 35mila, a 29mila è già stata fatta anche la seconda. Il sistema comincia a scricchiolare quando si parla degli over 80, non ancora interamente vaccinati come vorrebbero gli annunci del presidente Cirio. Su 350mila adesioni, in 322mila hanno ricevuto la prima dose (di cui 23mila nelle Rsa) e 232mila la seconda (20mila nelle Rsa). Dei 30mila over 80 che mancano all’appello, la maggior parte risulta “non trasportabile” ma, la Regione assicura, verranno vaccinati a casa entro maggio. Qualche difficoltà si riscontra anche sul fronte dei disabili. Dei 185mila che hanno aderito, ne sono stati vaccinati 153mila con la prima dose e 6.500 con la seconda. Passando alla fascia di età 70-79 anni, entro cui si contano 290mila piemontesi, la prima iniezione è stata fatta a 178mila. Tra i docenti, ne mancano ancora 17mila; mentre le forze dell’ordine sono state vaccinate nella misura di 20mila su 22mila. Si procede anche con gli over 60. Delle 230mila adesioni iniziali, sono state somministrate 21mila dosi di vaccino.