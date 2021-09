Università di Torino, al via i test di ammissione: in 749 per i 116 posti di Medicina veterinaria [FOTO]

Oggi, mercoledì 1° settembre nei locali del Lingotto Fiere, con le prove di ammissione per Medicina veterinaria (749 candidati per 116 posti disponibili), sono iniziati i test d’ingresso per i Corsi di laurea ad accesso programmato dell’Università di Torino per l’anno accademico 2021/22.

I test, che proseguiranno fino al 6 ottobre, sono organizzati secondo il seguente calendario:

Medicina e chirurgia (in lingua italiana – sede di Torino) e Odontoiatria e protesi dentaria

3 settembre 2021 – 2.377 candidati per 477 posti di Medicina e chirurgia e 44 per Odontoiatria e protesi dentaria

Medicine and Surgery (in lingua inglese – sede di Orbassano)

9 settembre 2021 – 692 candidati per 102 posti

Professioni sanitarie (corsi di laurea su più sedi)

14 settembre 2021 – 3.376 candidati per 1.253 posti totali

Scienze della formazione primaria

17 settembre 2021 – 1.388 candidati per 350 posti

Test preselettivo corso specializzazione insegnanti di sostegno

20 settembre test preselettivo per scuola dell’infanzia

23 settembre test preselettivo per scuola primaria

24 settembre test preselettivo per scuola secondaria I grado

30 settembre test preselettivo per scuola secondaria II grado.

Test prove scritte corso specializzazione insegnanti di sostegno

4 ottobre 2021 (mattina) prova scritta per scuola primaria

4 ottobre 2021 (pomeriggio) prova scritta per scuola dell’infanzia

6 ottobre 2021 (mattina) prova scritta per scuola secondaria II grado

6 ottobre 2021 (pomeriggio) prova scritta per scuola secondaria I grado