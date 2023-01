Universiadi 2025, passaggio di consegne fra Lake Placid e Torino

Conto alla rovescia per le Universiadi del 2025 a Torino: nella notte a Lake Placid si è tenuta la cerimonia di chiusura delle Universiadi invernali, nella quale c’è stato il passaggio di consegne e della bandiera della Fisu.

La città della Mole ospiterà i Giochi dal 13 al 23 gennaio 2025 con Bardonecchia, Pragelato, Torre Pellice e Pinerolo. “La bandiera FISU e la Fiamma del Sapere tornano nella nostra città, dove, grazie alla visione di Primo Nebiolo la storia delle Universiadi ha avuto inizio nel 1959 – ha detto il sindaco Stefano Lo Russo -. Lo sport è un veicolo importante di crescita, sia individuale che collettiva e grandi eventi sportivi hanno una grandissima importanza per tutta la comunità, contribuendo a diffondere valori di inclusività e rispetto: valori positivi per le persone e per il pianeta”.

“Non vediamo l’ora di accogliere nella nostra Città le atlete, gli atleti e le delegazioni che arriveranno da tutto il mondo e di condividere il nostro prezioso patrimonio culturale e artistico, le nostre splendide montagne e i nostri impianti sportivi. Siamo davvero felici e orgogliosi: il viaggio verso Torino 2025 è iniziato”, conclude il primo cittadino.

(foto: Stefano Lo Russo – profilo Facebook)