Al via in mattinata, presso la sede dell‘Unione Industriali di Torino, la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro tra i sindacati del settore – Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri – con i rappresentanti di Stellantis, Cnh Industrial, Iveco Group e Ferrari. Nel pomeriggio è previsto l’incontro con la Fiom. La scadenza del contratto in essere è fissata per il 31 dicembre, quindi bisogna fare in fretta.

Video a cura di Tonino Di Marco.