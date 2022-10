Undici reti in 5 partite, Juve e il crollo europeo: «Squadra poco solida»

Dicendo che tra la Serie A e l’Europa c’è un abisso, scopriamo l’acqua calda. A dirlo sono i freddi numeri, che non dicono tutto ma spesso svelano molto. E i numeri della difesa della Vecchia Signora in campionato sono di altissimo livello, indice di solidità, nonostante l’attuale posizione di classifica. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, è la seconda retroguardia della massima serie con sole sette reti subite nelle prime undici giornate di campionato. Meglio in questo arco di tempo ha fatto solo la difesa dell’ex allenatore bianconero – mai rimpianto – Maurizio Sarri e della sua Lazio che fino a oggi ha incassato solo cinque gol.

DIFESA EUROPEA

Tutt’altra storia quella della difesa bianconera in ambito europeo: la squadra di Allegri, infatti, ha incassato 11 gol in sole cinque partite. Numeri da brividi con cui in parte si spiega l’eliminazione inaspettata e prematura dalla Champions League. Otto gironi in Europa, per un totale di 32 squadre. Ebbene, quella della Juventus è una delle peggiori difese della “coppa dalle grandi orecchie”: peggio hanno fatto solo il Viktoria Plzen (20 gol incassati), i Rangers Glasgow (19), l’Ajax (15), Maccabi Haifa (15); poi ci sono Juventus e Copenaghen appaiate con 11 gol subiti. In pratica la quart’ultima difesa della Champions League per gol subìti, e non è ancora finita, visto che mercoledì prossimo all’Allianz Stadium sbarcano i marziani del Psg.

SENZA ESPERIENZA

Gli errori, però, non sono stati commessi solo da chi scende in campo nell’arco dei novanta minuti. L’errore è stato commesso anche da chi ha preteso di sostituire due pedine – fondamentali per ragioni diverse – come Giorgio Chiellini e Mathijs De Ligt con altre senza alcuna esperienza internazionale. E soprattutto un altro errore è stato quello di non considerare la carriera di Bonucci come marcatamente in fase discendente. Bremer prima e Gatti poi – vedere la partita contro il Benfica per credere – hanno dimostrato di non essere ancora all’altezza dei palcoscenici internazionali. L’impatto di Bremer con la Champions, ad esempio, è stato shockante a Parigi, con la doppietta fulminante di uno strepitoso Mbappè. Anche con i modesti israeliani, specie al ritorno, la difesa bianconera ha dimostrato di non sapere reggere l’urto. «La squadra sembra sciogliersi alla prima difficoltà – ha detto Chiellini a Sky -. Non ha la solidità per superare un momento difficile. Ora deve concentrarsi sul campionato, è troppo importante qualificarsi per la prossima Champions, non so quanto possa aiutare l’Europa League».