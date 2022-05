Un’Arena padel ai Ronchiverdi: domani c’è l’inaugurazione

Il padel è di casa ai Ronchiverdi e domani sarà lanciata la nuova Arena Padel, con una vera e propria maratona, aperta anche agli esterni. Ci sarà un torneo di ottimo livello, che vedrà in gara uomini e donne, nelle due categorie Grande Slam (giocatori più esperti) e Master Series (atleti da club). Le coppie saranno suddivise in gironi e ognuna giocherà un set per stabilire la classifica. Seguirà il tabellone a eliminazione diretta. Il 10 e l’11 sarà dato spazio alle prove dei corsi di questa disciplina, che sta prendendo sempre più piede.

«Siamo stati fra i primi in Regione a proporla – spiega il direttore dei Ronchiverdi, Marco Rolle, – anticipando i tempi. La nostra Arena è dotata di due campi di nuova generazione, che verranno coperti nei prossimi mesi. In totale, a regime ne avremo due indoor e uno all’aperto. Vogliamo presentarci come un club di fascia alta, ma inclusivo, ed è per questo che diamo accesso anche agli esterni, permettendo a tutti, attraverso la prenotazione, di usufruire dell’Arena, che funzionerà 12 mesi l’anno, grazie appunto alla prossima copertura e al riscaldamento invernale».

Lo staff tecnico è composto dal responsabile di settore Davide Casale e da Francesco Quartarone.