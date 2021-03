Un’area per negozi e ristoranti negli stabilimenti ex Gondrand

Risolti da tempo i problemi legati alle occupazioni abusive, per l’ex stabilimento Gondrand di via Cigna restano i punti interrogativi legati al futuro. La vecchia azienda del settore dei traslochi ha cessato la sua attività nel 2017, anche a seguito di un bruttissimo incendio. Quel che è successo in seguito è noto a tutti: il via vai dei disperati che hanno trasformato in dormitorio non solo quella fabbrica ma anche le altre vicine. Ossia l’ex officina di ricambi Carlin e la vecchia fabbrica di aromi Kerry.

«Al momento – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Antonino Iaria -, è in atto una interlocuzione tra la proprietà e i promotori dell’intervento. Rimane la destinazione commerciale dell’area. Con l’allungamento della data delle elezioni si potrebbe davvero concretizzarsi qualcosa per quel luogo». Un prospetto interessante che prevede la realizzazione di attività commerciali in uno spazio di 9mila metri quadrati. Al posto dell’ex magazzino, del capannone e degli uffici, che verranno abbattuti, potrebbero trovare posto una profumeria, un fai da te, un mobilificio e dei ristoranti. Oltre a un giardino pubblico di 5mila metri quadrati e un’area di 1500 metri quadrati scoperti, che saranno impiegati per ospitare eventi e spettacoli.

Intanto dal punto di vista della sicurezza sono stati fatti passi avanti. Dopo lo sgombero di dicembre sono stati chiesti, al tavolo di sicurezza in prefettura, più controlli da parte delle forze dell’ordine. «Bisogna velocizzare i tempi» ha replicato la consigliera Pd, Maria Grazia Grippo, autrice dell’interpellanza. Per noi la riqualificazione dell’area è importante – rincara la presidente della Circoscrizione 6, Carlotta Salerno -, ma dal momento che è in atto un’interlocuzione con i proponenti vorremmo esserne messi a conoscenza non a cose fatte ma prima».