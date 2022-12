Un’amica di Ilary confessa: «E’ tornata a essere felice»

C’è chi la vede come una storia d’amore, chi la legge come una vendetta. Resta il fatto che una vacanza fra tre amiche, tutte alle prese con un anno complesso dal punto di vista sentimentale, si è trasformata. Melissa Satta è arrivata a Sankt Moritz da single e Michelle Hunziker pure. Ma Ilary Blasi no. C’era la piccola di casa, Isabel. E c’era anche la sua nuova passione, l’imprenditore tedesco Bastian. Ci voleva una storia di questo tipo per cancellare mesi di amarezze e rinunce. Ilary Blasi ha finalmente ritrovato la serenità e la conferma arriva da chi la conosce bene. Come un’amica, che ha confessato al settimanale “DiPiù” quello che è cambiato. «È tornata ad essere felice in amore. Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore. Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso. Doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto».

Una ventata di freschezza che ci voleva, dopo quello che ha dovuto subire. Perché a farla stare male non è tanto la storia di Francesco Totti con Noemi Bocchi, quanto la loro esposizione mediatica.

La Blasi sperava che avessero maggiore tatto e visto che non è successo, ha deciso di uscire allo scoperto con Bastian e ora non si fa scappare nemmeno un minuto. Ecco perché a Capodanno saranno insieme, ma lontano da tutti. La Svizzera in fondo è diventato un terreno neutrale per stare in pace. Un paio di settimane fa era a Zurigo con lui. E se è vero che nelle immagini postate abbiamo visto il suo viaggio, il suo ingresso nel lussuoso hotel che la ospita, la bellissima camera con caminetto interno ma nessun uomo, è solo una parte della storia. Poi c’è il resto e anche se lei non lo mostra, c’erano i paparazzi sempre ben appostati.

Lei sembra lanciatissima in questa nuova storia e non è un caso che continuino le voci di un suo trasferimento a Milano, forse non in pianta stabile ma certamente per avere un punto di riferimento diverso rispetto alla vita che ha fatto fino ad oggi.