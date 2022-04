Una vipera catturata in via Cernaia: «Era nell’area giochi dei bambini»

La fauna che si può incontrare in città è sempre piuttosto varia. Al netto di chi smarrisce o si libera di animali esotici, passeggiando per Torino può capitare di imbattersi in varie specie di volatili, nelle nutrie, negli scoiattoli grigi, in qualche biscia. In rari casi, in un cinghiale sceso dalla collina in cerca di cibo. Tutti incontri curiosi e non pericolosi (per l’uomo). Per fortuna, decisamente più complicato è imbattersi in un animale pericoloso come una vipera. Eppure, proprio un esemplare di questo serpente è stato catturato lunedì a Torino. E non in un prato di periferia, ma in centro e in un’area giochi per bambini.

L’allarme è scattato il 14 aprile, quando la polizia municipale ha inviato la foto del rettile a Leone Ariemme, consulente della Città metropolitana esperto nella cattura di animali selvatici, il quale non ha avuto dubbi: non era un’innocua biscia, si trattava proprio di una vipera. Il problema era che la foto era stata scattata nell’area giochi dei giardini di via Cernaia angolo via Avogadro, proprio alle spalle del Mastio della Cittadella. In pieno centro, in un’area frequentata da bambini, pensionati, padroni coi cani a passeggio e da semplici passanti diretti verso i negozi sotto i portici, alla vicina fermata del bus, al comando dei carabinieri o in uno degli innumerevoli uffici che insistono in zona. Il pericolo era evidente. «Purtroppo l’animale, immediatamente cercato dai veterinari del Canc, si è nascosto e non è stato possibile prenderlo – spiega lo stesso Ariemme – così non è rimasto altro che recintare l’area per impedirne l’accesso».

La caccia però era appena iniziata. Nei giorni successivi, Ariemme si è recato più volte nel giardino di via Cernaia, scegliendo sempre le ore più calde nella speranza che la vipera uscisse allo scoperto per riscaldarsi. Per dieci giorni però si è rivelato tutto inutile: il serpente è sempre rimasto ben nascosto tra le radici degli alberi che affiorano in un tratto scosceso del giardino, creando tane e anfratti in cui il rettile poteva trovare riparo. Il 25 aprile però la perseveranza di Ariemme è stata premiata: «Erano le 13 e ho scorto qualcosa di nero nel marrone di terra e radici». La vipera è finita quindi nelle sue esperte mani, sana e salva, e ieri è stata liberata in alta Val Chiusella, ovviamente lontano dai centri abitati. Ma come è arrivata fino in via Cernaia? Il sospetto è che possa essersi infilata in un’auto – forse in una di quelle della polizia stradale, che ha sede proprio lì davanti – ed essere poi scesa quando è stata parcheggiata lì, andando a rifugiarsi nell’area verde. Un’avventura che potrebbe aver avuto però una “vittima”: i frequentatori del giardino hanno infatti notato la sparizione, da 4-5 giorni, di uno dei due scoiattoli che vivono sugli alberi dell’area verde e che sono le “mascotte” dei bambini.