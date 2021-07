Una vacanza a misura di cane e gatto: come trasportarli serenamente in auto

Non possiamo mai fare a meno di loro, nemmeno per una semplice gita fuori porta o per un weekend di svago al mare piuttosto che in montagna. Stiamo parlando dei nostri amici cani e gatti, con cui milioni di italiani condividono da sempre una fetta di vita, che proprio grazie a loro diventa indubbiamente più bella e più preziosa.

Con il grande caldo ormai alle porte, è tempo di pensare a come organizzarsi per gestire al meglio anche le loro, di gite fuori porta. Per non lasciarli da soli a casa, dove potrebbero anche patire la nostra assenza (soprattutto se si parla di cuccioli).

In auto

Se scegliamo di portarli con noi in gita, ci sono accorgimenti importanti da mettere in atto, soprattutto se viaggiamo per alcune ore in automobile. Per loro, infatti, la 4 ruote ha una valenza diversa dalla nostra ed è fonte di stress, problema che va sempre considerato. Se ci spostiamo in macchina con Fido, è importante lasciarlo a digiuno per almeno sei ore prima del viaggio, perché potrebbero subentrare problemi digestivi poco gradevoli. Per evitare che patisca la fame, è comunque possibile regalargli qualche croccantino durante il tragitto, senza però esagerare con le quantità. È bene limitare anche la quantità di acqua che gli daremo a ridosso della partenza e programmare in anticipo le soste, in caso di viaggi lunghi. Così il nostro amico, con qualche coccola in più, potrà rilassarsi e non patire eccessivamente il trasporto.

Il trasportino

Per quanto riguarda Micio, invece, è fondamentale tenerlo all’interno del trasportino. Rispetto al cane il gatto è più imprevedibile e potrebbe innervosirsi con facilità. Meglio inserire nel trasportino anche un giochino, magari proteggendolo con una coperta. Non alimentatelo mai durante il viaggio in automobile per evitare che possa stare male e dare di stomaco. Verificate, naturalmente prima della partenza, che ad attendervi ci sia una struttura che accetti animali e che ci siano ambienti su misura anche per loro. Spesso, soprattutto i gatti, possono vivere momenti di disorientamento in seguito allo spostamento da casa o da luoghi che conoscono bene e rischiare di smarrirsi.