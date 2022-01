Una…speciale via di fuga per i camion: così la frenata è più sicura!!

Guardate questo video: mostra una speciale via di fuga per camion. E’ un dispositivo di circolazione che consente ai veicoli che hanno problemi di frenata di “stopparsi” in sicurezza. In genere è una lunga corsia piena di sabbia o ghiaia, progettata per ospitare camion o autobus di grandi dimensioni. La rampa consente di dissipare gradualmente l’energia cinetica di un mezzo in movimento in modo controllato e relativamente innocuo, aiutando il conducente a fermarlo in sicurezza senza urti violenti.