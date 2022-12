Una spaccata in gioielleria della banda del palanchino

Ladri in azione nel cuore del centro storico di Venaria. Nella notte di martedì, i malviventi hanno preso di mira la gioielleria «Scaletta preziosi», in viale Buridani. Attorno alle 2, una banda composta da quattro persone con il passamontagna, come mostrano le telecamere di videosorveglianza, sono entrati all’interno del negozio dopo aver forzato prima la saracinesca e poi la porta d’accesso utilizzando un palanchino.

Una volta dentro, hanno rubato preziosi e monili in oro, per poi dileguarsi approfittando dell’oscurità. Il bottino si aggira sui 7mila euro. I titolari sono subito arrivati in viale Buridani e hanno chiamato immediatamente i carabinieri della compagnia di Venaria, che ora avranno il compito di dare un nome e un volto agli autori del furto.

Un furto che, quasi certamente, è stato su commissione, soprattutto visto la vicinanza con il periodo natalizio. I militari, coordinati dal maggiore Silvio Cau, stanno ora guardando con attenzione i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e dei varchi d’accesso e di uscita dalla Reale. Non è escluso che si tratti di una banda specializzata, visto il lasso di tempo impiegato a compiere il furto.