Una sorpresa per i Ferragnez. Ma Chiara: «Dopo Sanremo…»

Manca un mese alla prima serata del Festival di Sanremo 2023 e quindi anche al debutto ufficiale di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, anche se ancora non è chiaro cosa faranno insieme.

Nelle ultime ore però a tenere banco è un altro argomento, buttato nella mischia con la solita sapienza dalla coppia Fedez-Ferragni. Perché durante una diretta con i follower il cantante e produttore milanese si è lasciato scappare una frase ambigua, anche se rimane il sospetto che non sia stata una gaffe ma semplicemente un modo per tenere sempre i fari puntati su di loro.

Fedez ha confermato che tra agosto e settembre traslocheranno nel loro nuovo appartamento milanese anche se in realtà si sposteranno soltanto qualche centinaio di metri rispetto a dove stanno già vivendo adesso con Leone e Vittoria.

Parlando di novità in arrivo, ha fatto una postilla: «E anche… posso dirlo?». Prontamente è arrivata la risposta della moglie che, parlando fuori campo, gli ha intimato di stare zitto. «Ha detto che posso dirlo dopo Sanremo…», ha quindi continuato lui. Ovviamente molti hanno pensato che di questi tempi, l’unico scoop ancora possibile sulla loro vita sia una terza gravidanza in corso anche perché la coppia non ha mai nascosto la volontà di avere una famiglia ancora più larga. Ma nel video i Ferragnez hanno smentito subito questa ipotesi. «Non è una gravidanza», si è affrettata a dire Chiara. E Fedez ha cercato di spegnere ogni entusiasmo preventivo: «È una cosa bella della famiglia, non è incinta raga…».

Se abbiano ragione loro oppure i follower lo scopriremo nei prossimi mesi. Intanto però lei tiene alta l’attenzione sulla sua prossima avventura: «Manca un mesetto a Sanremo e mi sto letteralmente “ca**ndo” sotto» ,dice in un post condiviso su TikTok. Difficile crederle, ma molti fan le consigliano di essere semplicemente se stessa perché non ha nulla da perdere. E lei accoglie l’invito: «Anch’io penso che la cosa più importante sia essere me stessa perché non sono una showgirl, non sono una conduttrice, non sono un’attrice. Speriamo bene, mandatemi tante good vibes». Vibrazioni, pareva brutto.