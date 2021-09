Una ruota panoramica per rilanciare il turismo

Una ruota panoramica per animare l’autunno in città. È la decisione dell’amministrazione comunale di Ivrea, presa la scorsa settimana, su proposta dell’assessore comunale al Commercio e turismo Costanza Casali: installare una ruota panoramica in piazza del Rondolino.

Una scelta che ha destato entusiasmi ma anche malumori. La ruota panoramica appartiene alla famiglia e ditta di spettacoli viaggianti Gerky Parisi, l’attrazione è attualmente installata sul lungo Lago Maggiore ad Arona, in provincia di Novara e verrà trasferita ad Ivrea il 2 ottobre prossimo. Secondo le intenzioni della giunta guidata dal sindaco Stefano Sertoli l’attrazione avrebbe lo scopo di rivitalizzare la città nel periodo autunnale. Una città che per il secondo anno consecutivo ha dovuto rinunciare al suo evento più caratteristico, ovvero lo Storico Carnevale di Ivrea e la battaglia delle arance che oltre ad essere una tradizione, rappresenta un enorme volano dell’economia locale che però, appunto, è venuto a mancare.

La ruota panoramica con i suoi 32 metri di altezza spiccherà senz’ombra di dubbio tra i palazzi della cittadina canavesana. Ha 24 cabine da otto posti e almeno una di queste dovrebbe essere attrezzata per le persone disabili. L’amministrazione ha avuto la garanzia dai proprietari dell’attrazione che almeno 500 biglietti saranno a disposizione gratuitamente per associazioni e realtà locali a scopo promozionale. La ruota dovrebbe rimanere in piazza del Rondolino fino al 21 novembre e sarà aperta tutti i giorni.

Come si diceva, però, non tutti hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e a dar voce alle critiche sono stati i rappresentanti dei gruppi di minoranza cittadini nello scorso consiglio comunale. La principale obiezione verte sulla localizzazione dell’attrazione. Piazza del Rondolino, infatti, è il principale e più ampio parcheggio a ridosso del centro storico di Ivrea. La presenza della ruota sottrarrà posti auto, sicuramente, e saranno posti non a pagamento visto che la piazza è divisa a metà fra posteggi gratuiti e zona blu. Infine, le minoranze si sono domandate se un’altra collocazione non sarebbe stata opportuna, riferendosi alle altre piazze cittadine, piuttosto che a quella del Rondolino.