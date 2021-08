Avete mai visto una nutria che vive in casa? Bene, eccone una. Ha una cameretta tutta per sé e addirittura riesce pure a farsi il bagno da sola. Non ci credete? Date un’occhiata a questo video.

L’animale apre il rubinetto, valuta la temperatura dell’acqua, miscela fino a trovare la gradazione giusta, quindi si prepara per un bagno rinfrescante: davvero ai confini dell’incredibile.