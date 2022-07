Una nuova maglia per Zaniolo. Intanto prende questo bikini…

Non sappiamo ancora se nella prossima stagione di Serie A continuerà ad indossare la maglia della Roma o quella della Juventus. Ma sappiamo che Nicolò Zaniolo non sta passando le vacanze da solo prima di riprendere con il campo.

Qualche settimana fa è stato fotografato nei panni di papà dolcissimo, con il piccolo Tommaso in braccio. E ora riappare sulle pagine di Chi in barca, al largo dell’Isola di Ponza. Niente di strano se non fosse che è in buona e dolce compagnia: con lui infatti c’è un gruppetto di amici e tra loro Kejdis Bardhi, 28enne hair-stylist (l’attaccante ne ha 22) che come spiega il suo profilo social è specializzata in extension.

Zaniolo, senza accorgersi di essere nel mirino dei paparazzi (o forse sì) si diverte ballando con la ragazza, si fa spalma la crema solare da lei, si abbracciano ma non c’è nessun bacio. Assolutamente presto per parlare di nuovo amore in corso ma intanto il settimanale diretto da Alfonso Signorini ci prova. Nessun dubbio che Kejdis sia stata a Ponza, ci sono altre immagini sul suo profilo che lo dimostrano. Molti di più sull’amicizia che la lega a Zaniolo, anche se trovargli una fidanzata sembra essere diventato un bel passatempo.

Prima del weekend a Ponza, l’attaccante spezzino era stato avvistato in Toscana con Federico Chiesa e il selfie tra i due calciatori, compagni anche nella Nazionale di Roberto Mancini, aveva fatto sognare i tifosi bianconeri. Ma Nicolò è stato anche in Sardegna e questa volta per un motivo preciso. Sempre Chi lo aveva paparazzato insieme alla ex compagna Sara Scaperrotta, che dal luglio dello scorso anno è anche madre di suo figlio Tommaso. Una storia travagliata, interrotta e poi ripresa fino a quando lei aveva annunciato di essere incinta mentre lui aveva preso altre strade. Dopo Sara c’erano state Madalina Ghenea e Chiara Nasti, che oggi aspetta un figlio dal laziale Zaccagni, ma lontano da telecamere e obiettivi Zaniolo ha coltivato i suoi rapporti con Tommaso mettendo a tacere quelli che lo avevano accusato di non prendersi responsabilità.