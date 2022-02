Una nuova fiamma per Chiesa: addio Benedetta, ora c’è Lucia?

Dopo Dusan Vlahovic, un altro attaccante juventino avrebbe trovato un nuovo amore. Per il bomber serbo è l’ex Miss Italia Carolina Stramare, per Federico Chiesa invece si chiama Lucia Bramani, una giovane e apprezzata modella. Un rumor che sta agitando il web e scriverebbe definitivamente la parola fine sulla storia di Chiesa con la storica fidanzata Benedetta Quagli, al suo fianco negli ultimi tre anni.

A lanciare l’allarme, a dicembre, sulla coppia erano stati prima i fan e poi l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Chiesa aveva improvvisamente cancellato le storie in evidenza su Instagram che condivideva con la compagna e soprattutto non apparivano più loro foto insieme. Dopo la vittoria degli Europei, Federico e Benedetta erano stati avvistati a Portofino e nelle storie postate sui social apparivano sereni e complici.

Ma l’ultimo post di Benedetta Quagli in compagnia di Chiesa è dello scorso 28 novembre, l’ultima foto postata dal giocatore della Juve con la fidanzata risale al 7 novembre in occasione del ventiquattresimo compleanno dell’ex attaccante della Fiorentina. I due ragazzi non hanno mai commentato, ma ora per loro parlano alcuni indizi social. Infatti i follower più attenti hanno notato i like e i commenti che Federico ha lasciato sul profilo di Lucia.

Sotto l’ultimo scatto postato dalla modella, una foto con un costume rosso, Chiesa ha commentato con un cuoricino bianco, mentre lei per ora si è limitata a mettere like alle ultime foto postate dal numero 22 bianconero. Inoltre nelle sue storie su Instagram, la modella (che fa parte della prestigiosa scuderia Elite Milan) ha postato un video con in sottofondo la canzone di Elodie e Rkomi, “La coda del diavolo”. Lo stesso brano che è stato riproposto dallo stesso Chiesa nelle ultime ore accompagnato di nuovo da un cuore bianco. Nessuna immagine insieme, nessun commento, ma tanto basta per parlare almeno di trattative in corso, anche se la riservatezza dei diretti interessati non sarà scalfita.