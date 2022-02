Una moschea e aule studio per il rilancio dell’ex Nebiolo

L’ex officina Nebiolo di corso Novara angolo via Bologna diventerà una moschea e ospiterà, al suo interno, anche una residenza per studenti con tariffe calmierate, aperta a giovani provenienti da qualsiasi università e istituto. Lo ha spiegato la vicesindaca di Torino Michela Favaro, rispondendo a un’interpellanza dei consiglieri di Torino Bellissima Giuseppe Iannò e Pierlucio Firrao. La Città di Torino, infatti, dopo alcune aste pubbliche andate deserte ha venduto l’ex fabbrica di borgo Aurora per poco più di un milione alla confederazione Islamica Italiana “Al-Waqf”, che già possiede una moschea in via Genova 268/B.

All’interno dell’edificio nascerà un polo polifunzionale con all’interno un luogo di culto (centro culturale per la promozione della conoscenza della lingua islamica) e uno studentato, senza limiti di accesso. L’80% degli spazi sarà destinato a servizi di pubblica utilità come biblioteca, foresteria, sala mostre, studentato, sale per associazioni e aule studio. Previa autorizzazione della Sovrintendenza archeologica della Città Metropolitana, essendo una porzione vincolata. Le aule studio saranno messe a disposizioni dell’Università di Torino e del Politecnico. Il 3% dei posti letto sarà riservato a studenti in difficoltà, con tariffe ancora da valutare. I posti letti verranno gestiti in parte dalla Confederazione Islamica e in parte dall’Edisu.

Solo il restante 20% dei metri quadrati della struttura – lato tettoia su corso Novara – sarà occupato dalla nuova moschea (che in passato ha fatto discutere residenti e consiglieri) con una sala preghiera e incontri in un altro locale adibito a reception.