Una madre ribelle, la malattia e un veleno chiamato amore

C’è un veleno sottile nella scrittura di Avni Doshi, il veleno dei rancori che si trascinano e il peso di una memoria che deve essere sostenuta da una persona sola, ma il veleno più grande, quello che uccide il desiderio di una rivalsa, di uno sfogo urlato in faccia, è il più strisciante: l’amore, contro cui non vale ribellione.

La ribellione che era di Tara, giovane in fuga da tutto, che osa dire alla figlia «sapevo che mi avresti rovinato la vita». Una figlia, Antara, nata in una sorta di tempio indiano perché qui si era rifugiata sua madre, amante e servitrice di un guru. Antara ha trovato la sua strada, anche se il peso di certe frasi e certi non detti la accompagna, quasi una maledizione che non può essere sfatata con gli stessi riti praticati in occasione del matrimonio (in realtà, tutto nasce da un’ora di nascita sbagliata comunicata alla suocera superstiziosa). «Mentirei se dicessi di non aver mai gioito dell’infelicità di mia madre – dice -. Da bambina ho sofferto per colpa sua e qualunque pena lei abbia sopportato in seguito mi è parsa una sorta di redenzione: un ribilanciamento dell’universo, un modo per ripristinare il giusto ordine tra causa ed effetto. Ma ora non posso più pareggiare i conti con lei». Perché adesso Tara e malata, ha l’Alzheimer, dunque ad Antara tocca accudirla, preoccuparsi, sopportare anche che lei abbia dimenticato la crudeltà e la sufficienza. «Mi sembra ingiusto che lei possa mettere via il passato dalla sua mente mentre io ne sono traboccante tutto il tempo. Riempio carte, cassetti, intere stanze di dischi, appunti, pensieri, mentre lei diventa più nebbiosa ogni giorno che passa». Più che un viaggio dell’eroe, un viaggio di Telemaco, mentre l’Ulisside è rimasto con i lotofagi.

Annunciata tra gli ospiti del Salone del libro (sarà a Torino il 21 maggio, in Arena Piemonte), Avni Doshi è un nome poco noto al pubblico italiano, ma il suo romanzo d’esordio, “Zucchero bruciato” (Nord, 19 euro, traduzione di Francesca Martucci) ha conquistato le classifiche e i critici negli Usa e in Inghilterra, venendo inserito anche tra i finalisti del prestigioso Booker Prize. Doshi, quarantenne figlia di migranti indiani in America e che oggi vive a Dubai con marito e due figli, ha vissuto in India parte della giovinezza, lavorando nel mondo delle gallerie d’arte, in quella parte di India che percorre il romanzo stesso, ne fa parte ben più dell’aspetto geografico. La radice, o la mancanza della stessa, se vogliamo. L’essere indesiderata e additata – o almeno quella è la sua sensazione, da parte di chi percepisce la sua freddezza e non la capisce, perché sua madre è così «piacevole» per tutti gli altri – è un irrisolto conflitto adolescenziale che arriva nell’età adulta, in una scrittura che ondeggia tra memoria e presente, ironia e durezza.

ZUCCHERO BRUCIATO

Autore: Avni Doshi

Editore: Nord

Genere: Romanzo

Prezzo: 19 euro