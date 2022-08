Una fiammata in distilleria: operaio ustionato al Cto

Una scintilla all’imboccatura della cisterna con dentro l’alcol. Poi la fiammata, che ha investito Giuliano Magnifico al volto e al braccio sinistro: l’uomo, 49enne residente a Tonengo (Asti), è poi finito al Cto con ustioni sul 20% del corpo. I medici lo hanno intubato e si sono riservati la prognosi per precauzione. Ma non è in pericolo di vita: «Ci siamo preoccupati molto ma abbiamo parlato con la moglie e ora siamo più tranquilli» tira un sospiro di sollievo Paola Pressi, titolare de Il Reale, azienda che produce gin, vermouth e amari a Moriondo Torinese.

«Abbiamo riaperto proprio ieri dopo le ferie ed è stata subito una giornata che non augurereo a nessuno» si sfoga Pressi. Magnifico è un dipendente dell’impresa e, intorno alle 10 di ieri, si è messo a lavorare su una delle cisterne in plastica dove si realizzano i prodotti de Il Reale, in via Roma 50: «Doveva sciogliere l’amaro dentro l’alcol – entra nel merito la titolare – Sappiamo che aveva un trapano in mano ma non abbiamo visto cosa sia successo». L’ipotesi degli inquirenti è che il 49enne volesse usare l’attrezzo per miscelare i componenti. Lo avrebbe acceso e sarebbe partita una scintilla che, a contatto con i vapori dell’alcol, avrebbe fatto partire la fiammata. Magnifico è stato investito su volto e braccio sinistro: colleghi e titolari hanno chiamato il 112 e hanno chiesto aiuto alla vicina farmacia. Poi sono arrivati ambulanza della Croce rossa di Castelnuovo Don Bosco, elisoccorso, carabinieri di Riva, vigili del fuoco di Chieri e squadra Nbcr da Torino. Oltre ai tecnici dello Spresal, il servizio antifortunistico dell’Asl To5: saranno loro a chiarire se l’addetto e l’azienda rispettassero tutte le norme di sicurezza.