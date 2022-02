Una fetta di festa

Ieri era San Valentino, ma eravamo troppo freschi di smascherinamento per riversarci nelle strade a comprar fiori e regalini e nei ristoranti a cenettare. Peccato per negozianti e ristoratori, altra occasione persa. Però San Valentino è la festa dell’amore, non solo quella dei fidanzatini alla Peynet come vorrebbero che fosse. Festa dell’Amore con l’A maiuscola, amore disinteressato di chiunque per chiunque, senza limiti di genere o di età. L’amore è il cardine del mondo, energia pura, mistero cantato dai letterati d’ogni epoca, si meriterà pure una sua festa, no? Ne hanno parlato in tutti i termini. Per molti, fin dal tempo dei greci, cominciava da una freccia piantataci in cuore da un putto volante, ed era una guerra, con vincitore e vinto. Per altri come Dante era una specie di trasfigurazione passiva: “amor ch’al cor gentil ratto s’apprende… amor che a nullo amato amar perdona”. Per Gianni Agnelli era roba da ragazzi: “ci si innamora solo a vent’anni, dopo si innamorano solo le cameriere”. Quanti camerieri e cameriere, fra noi! Ma per celebrare San Valentino da un punto di vista originale, pensiamo agli amori potenziali. Ai meta-amori. La metastoria è una disciplina reale, che si fa immaginando la storia a partire da un “se” discriminante. Cosa sarebbe successo nel mondo “se” Napoleone non avesse perso a Waterloo. Se Hitler avesse avuto per tempo la bomba atomica. Eccetera. Ebbene, quanti amori non avete vissuto perché non avevate capito che? Perché siete arrivati in ritardo a? Perché non avete saputo spiegarvi? Perché lei temeva i genitori? Perché, perché…Sono tutti meta-amori immaginabili. Storie scrivibili. Dedichiamo loro almeno una fettina di San Valentino.

collino@cronacaqui.it