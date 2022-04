Una Ferrari da favola mette tutti all’angolo: «Ora piedi per terra»

«Questo inizio di stagione è stato fantastico ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché siamo solo alla terza gara di un campionato lunghissimo. Non dobbiamo rilassarci nemmeno un momento e rimanere concentrati, specialmente quando si tratterà di introdurre gli sviluppi». Dice Charles Leclerc. «Preferisco una vettura veloce, ma con problemi da risolvere, che il contrario. L’affidabilità ha tolto 36 punti a Max e 50 alla scuderia, con quei punti il quadro in classifica sarebbe ben diverso», risponde Christian Horner, team principal della Red Bull. Come al solito la verità sta nel mezzo, perché il terzo weekend del Mondiale di Formula 1 ha consegnato una Ferrari da favola, ora sì certificata come contendente per i due titoli che contano. E ha fatto un regalo indirettamente agli organizzatori di Imola, prossima tappa della stagione tra meno di due settimane, che bruceranno in un amen gli ultimi biglietti ancora disponibili. Ma sono solo i primi capitoli di una storia lunghissima e nessuno a Maranello si illude. Melbourne ha raccontato che Leclerc e la SF 75 in questo momento sono difficilmente avvicinabili e costringono gli altri a forzare, sbagliando come è successo per due volte alla Red Bull. Oppure a smoccolare, come sta succedendo in casa Mercedes che davvero non si spiega i motivi di questi distacchi quasi imbarazzanti. Nemmeno Verstappen trova una spiegazione: «La verità che ci servono 45 gare per prendere la Ferrari – ha detto l’olandese a The-Race.com – ma per recuperare terreno dobbiamo arrivare ad essere più veloci di loro. In questo momento sono davanti a noi sotto tantissimi aspetti. Non mi sono trovato bene con la macchina per tutto il fine settimana ed è stato disarmante vedere come distruggevamo le gomme. Non ho mai sofferto così tanto graining». E chi osserva da fuori, come Jacques Villeneuve, non ha dubbi: «La Red Bull è veloce ma difficile da guidare. Per ottenere gli ultimi decimi necessari nella lotta contro la Ferrari, Max Verstappen e Sergio Perez devono spingere oltre il limite. La Ferrari è leggermente più veloce e all’apparenza più facile da guidare e da mettere a punto. Leclerc ha il campionato sotto controllo. Certo, ci sono ancora 20 Gp da disputare e c’è ancora molto lavoro da fare. In questo momento la Ferrari sembra la nuova Mercedes».