Una ex corteggiatrice per Zaniolo: Chiara Rabbi e quei “like” galeotti

Sfortunato al gioco e fortunato in amore? Nicolò Zaniolo si sta leccando le ferite per l’ennesimo infortunio, questa volta una lussazione alla spalla – procuratosi lunedì scorso, nella sfida contro la Cremonese – che lo terrà fuori dal calcio giocato per qualche settimana. Ma in compenso sembra aver trovato un nuovo interesse fuori dal calcio.

Lo avevamo lasciato un anno e mezzo fa con Chiara Nasti, una relazione intensa, rapida e tormentata che è durata solo un paio di mesi finendo tra mille polemiche. Lo ritroviamo oggi con un possibile interesse per Chiara Rabbi ex corteggiatrice di “Uomini & Donne”.

Qui tocca spiegare, perché non tutti sanno chi è e seguono il programma di Maria De Filippi. Chiara, 26enne della provincia di Roma, è stata protagonista nell’edizione ’20-’21 di “Uomini & Donne”, si è presentata per corteggiare Davide Donadei, giovane ristoratore salentino che in quel momento era sul trono, e alla fine è stata anche la sua scelta nonostante fosse arrivata ben dopo altre ragazze.

Per amore si è trasferita in Puglia con lui e da lui, da circa un mese hanno fatto sapere che la relazione è finita. Non una storia di corna, semplicemente non si amavano più. «Dal primo giorno – scriveva lei su Instagram – ci ha contraddistinti la sincerità e non abbiamo mai nascosto la nostra vita a nessuno. Abbiamo condiviso le nostre scelte con voi perché era giusto farlo! Ora, come tutte le relazioni vere, stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo. Siamo solo due ragazzi che stanno male, ma che non fanno del male a nessuno. Quindi se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite, che di cattiverie ne è pieno il mondo».

Ora però sul profilo di Chiara sono spuntati diversi “like” sospetti di Zaniolo che sono stati anche ricambiati. Non risulta che i due siano amici, quindi è una conoscenza recente e che promette bene. Lui non parla ma in compenso lo ha fatto lei. Un follower le ha scritto «Dai che Zaniolo è ad un passo da te! E come ti cambia la vita?». E lei ha risposto ironicamente: «A me o a lui?». Non c’è nulla di più, se non lo sfogo in queste ore dell’ex tronista: «Non c’è cosa peggiore che doversi difendere da qualcuno che non avresti mai immaginato potesse ferirti», ha scritto. Ne sa più di noi?