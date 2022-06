Una donna e la cagna che fugge dall’amore: ecco Pilar Quintana

Un paesaggio colombiano a metà tra la selva e l’oceano, dove si è condannati alla resistenza inquieta. Un matrimonio distante con un pescatore, destinato ad amplificare la solitudine di una donna dal corpo che sfascia le cose. In questo scenario «al di là dell’ultimo cerchio dell’inferno», Damaris decide di adottare una cagnolina chiamata Chirli: è il nome che avrebbe voluto dare alla figlia mai nata, un nome da «reginetta di bellezza». Da quel giorno Damaris inizia a creare un legame simbiotico con l’animale; Chirli viene colonizzata da un carico di amore a cui reagisce sparendo. Brutalmente addomesticata da un’esistenza con poche risorse, Damaris prova a fare da madre a un animale, ma la tentazione di trasformare l’altro nel mezzo della propria felicità si fa miseria.

“La cagna” (La Tartaruga, 17 euro, traduzione di Pino Cacucci) è il romanzo con cui Pilar Quintana, la più letta scrittrice colombiana, si è imposta al mondo, il suo “Il vecchio e il mare” personale: anche qui la narrazione riflette il desiderio di creare un legame a tutti i costi con qualcosa fuori da sé.

Ma questo romanzo è anche, assieme a “La bellezza del marito” della canadese Anne Carson, uno dei due titoli del nuovo corso della Tartaruga, sotto la direzione di Claudia Durastanti. «Un saggio romanzato e un romanzo lirico – spiega la scrittrice, tra i candidati alla prossima direzione del Salone del libro -, accomunati da una lingua perturbante e liminare, su voglie mancate e forme intime di ribellione. Sono due libri audaci che ho letto qualche tempo fa e non ho più dimenticato. Vorrei che lettrici e lettori li adottassero in questo senso: come libri a cui tornare».

«È un momento vivace per l’editoria femminista – prosegue la Durastanti, riguardo le origini e lo spirito della Tartaruga -: non solo assistiamo al recupero di molti testi scritti da donne, ma è più visibile l’attività di traduttrici, editor e redattrici che fanno i libri. A differenza degli anni in cui Laura Lepetit ha fondato “La Tartaruga” con il sostegno di una comunità di militanti e intellettuali, oggi una casa editrice con questa vocazione per fortuna non è più una realtà solitaria. Tuttavia, per evitare di disperderne i significati, bisogna continuamente ridisegnarne i confini e tracciare nuove rotte. Una via possibile è scegliere dei classici contemporanei. La memoria letteraria è come una marea: quando le acque dell’attualità e delle mode si ritirano, riappare il fondale, e lì vediamo ciò che si è depositato, il testo che è rimasto».